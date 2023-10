Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Montagvormittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 47,23 EUR abwärts.

Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,4 Prozent auf 47,23 EUR ab. In der Spitze fiel die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 47,18 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 47,42 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 7.032 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 58,08 EUR. 22,97 Prozent Plus fehlen der Siemens Healthineers-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.10.2022 bei 41,42 EUR. Mit einem Kursverlust von 12,30 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 57,24 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Healthineers am 02.08.2023. In Sachen EPS wurden 0,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Healthineers 0,43 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.201,00 EUR umgesetzt, gegenüber 5.186,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Siemens Healthineers am 08.11.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Siemens Healthineers rechnen Experten am 04.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers im Jahr 2023 2,02 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

