Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag im Minus

09.10.25 16:09 Uhr
Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Zuletzt ging es für die Siemens Healthineers-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 48,34 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 48,34 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Siemens Healthineers-Aktie bei 48,23 EUR. Bei 48,57 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 220.785 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,48 EUR) erklomm das Papier am 13.02.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Healthineers-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,21 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Healthineers-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,950 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,08 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 58,16 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Healthineers am 30.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,42 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,66 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,42 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,39 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Buy von Deutsche Bank AG für Siemens Healthineers-Aktie

Jefferies & Company Inc.: Siemens Healthineers-Aktie erhält Buy

Siemens-Aktie steuert auf neue Bestmarke zu - Healthineers-Zukunft im Blick

Bildquellen: Siemens AG

Analysen zu Siemens Healthineers AG

DatumRatingAnalyst
06.10.2025Siemens Healthineers BuyDeutsche Bank AG
03.10.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
26.09.2025Siemens Healthineers BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.09.2025Siemens Healthineers OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.09.2025Siemens Healthineers BuyJefferies & Company Inc.
