Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 48,18 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,8 Prozent auf 48,18 EUR. Bei 47,79 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 48,44 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 358.373 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 25.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 58,08 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Healthineers-Aktie somit 17,05 Prozent niedriger. Bei 44,39 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 7,87 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 56,80 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.

Siemens Healthineers ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,58 EUR gegenüber 0,43 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Siemens Healthineers im vergangenen Quartal 6.056,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Healthineers 5.186,00 EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Siemens Healthineers am 01.02.2024 präsentieren. Am 30.01.2025 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,35 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

