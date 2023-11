Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Donnerstagvormittag verlustreich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 48,30 EUR abwärts.

Die Siemens Healthineers-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 48,30 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 48,25 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 48,44 EUR. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16.672 Stück gehandelt.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,08 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Healthineers-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.09.2023 bei 44,39 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 8,10 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 57,32 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.

Am 08.11.2023 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,58 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Healthineers 0,43 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 6.056,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 5.186,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 30.01.2025.

Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,35 EUR je Aktie.

