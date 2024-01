Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Mittwochmittag südwärts

Siemens Healthineers im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Siemens Healthineers-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 52,80 EUR ab.

Das Papier von Siemens Healthineers befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 52,80 EUR ab. Das Tagestief markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 52,54 EUR. Mit einem Wert von 52,94 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 49.043 Siemens Healthineers-Aktien.

Bei 58,08 EUR markierte der Titel am 25.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 9,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 44,39 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Healthineers-Aktie 18,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 59,14 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie aus.

Siemens Healthineers ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,58 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Healthineers noch ein Gewinn pro Aktie von 0,65 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6.056,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Am 30.01.2025 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,22 EUR je Aktie belaufen.

