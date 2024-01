Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittwochvormittag nahezu unverändert

Notierung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Mit einem Wert von 52,92 EUR bewegte sich die Siemens Healthineers-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Im XETRA-Handel kam die Siemens Healthineers-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 52,92 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie legte bis auf 53,08 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze fiel die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 52,84 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 52,94 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 18.474 Siemens Healthineers-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 58,08 EUR. Gewinne von 9,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,39 EUR am 14.09.2023. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 16,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 59,14 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie aus.

Siemens Healthineers gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,65 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,93 Prozent auf 6.056,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.000,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Siemens Healthineers am 01.02.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Siemens Healthineers-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 30.01.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,22 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

