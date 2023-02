Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 52,08 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 51,84 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 52,50 EUR. Bisher wurden heute 262.525 Siemens Healthineers-Aktien gehandelt.

Bei 58,50 EUR erreichte der Titel am 01.03.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursplus von 10,97 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,32 EUR. Dieser Wert wurde am 23.09.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 29,17 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 62,03 EUR an.

Am 02.02.2023 äußerte sich Siemens Healthineers zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,47 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,55 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.077,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 5.068,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 10.05.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 02.05.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie in Höhe von 2,06 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

