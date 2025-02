Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Montagvormittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 55,94 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 55,94 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Siemens Healthineers-Aktie bei 55,90 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 56,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 23.554 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 06.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,44 EUR an. 4,47 Prozent Plus fehlen der Siemens Healthineers-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2024 auf bis zu 47,31 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,14 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Healthineers 0,950 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 61,11 EUR.

Am 06.11.2024 lud Siemens Healthineers zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. In Sachen EPS wurden 0,55 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Healthineers 0,39 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 6,33 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 5,18 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Siemens Healthineers am 07.05.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Siemens Healthineers rechnen Experten am 12.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,48 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

