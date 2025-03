Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Montagvormittag im Aufwind

Siemens Healthineers im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 52,46 EUR zu.

Das Papier von Siemens Healthineers konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 52,46 EUR. Bei 52,86 EUR erreichte die Siemens Healthineers-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 52,86 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 17.738 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,48 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie. Bei 47,31 EUR fiel das Papier am 31.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,14 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Healthineers 0,950 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Healthineers-Aktie bei 61,36 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Healthineers am 06.11.2024. Es stand ein EPS von 0,55 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Healthineers noch ein Gewinn pro Aktie von 0,39 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,28 Prozent auf 6,33 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q2 2025 wird am 07.05.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 12.05.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie in Höhe von 2,48 EUR im Jahr 2025 aus.

