Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers präsentiert sich am Mittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 54,74 EUR zu.

Die Siemens Healthineers-Aktie konnte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 54,74 EUR. Bei 55,44 EUR erreichte die Siemens Healthineers-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 54,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 55.523 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 08.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,14 EUR. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 6,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.09.2023 bei 44,39 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 18,91 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,06 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 60,29 EUR aus.

Am 01.02.2024 lud Siemens Healthineers zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,49 EUR, nach 0,47 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.176,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Healthineers einen Umsatz von 5.077,00 EUR eingefahren.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q2 2024 wird am 07.05.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Siemens Healthineers rechnen Experten am 01.05.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens Healthineers-Gewinn in Höhe von 2,23 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Handel in Frankfurt: TecDAX beendet den Handel im Minus

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX am Nachmittag stärker

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX fällt am Mittag