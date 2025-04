Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag auf Höhenflug

Kursentwicklung

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Siemens Healthineers-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 5,3 Prozent auf 44,70 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 5,3 Prozent im Plus bei 44,70 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie legte bis auf 46,25 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 45,87 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 536.584 Stück.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 58,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Healthineers-Aktie somit 23,56 Prozent niedriger. Bei 41,21 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 7,81 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Siemens Healthineers seine Aktionäre 2024 mit 0,950 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,15 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 62,24 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 06.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens Healthineers ein EPS von 0,39 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,48 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,18 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q2 2025 wird am 07.05.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

In der Siemens Healthineers-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,48 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

