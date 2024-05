Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verbilligt sich am Nachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Zuletzt ging es für die Siemens Healthineers-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 52,38 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:47 Uhr 0,2 Prozent auf 52,38 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie sank bis auf 52,24 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 53,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 208.589 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,14 EUR) erklomm das Papier am 08.03.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,00 Prozent. Am 15.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,39 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Healthineers-Aktie 18,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Siemens Healthineers-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,950 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,04 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Healthineers-Aktie bei 61,06 EUR.

Am 30.04.2024 hat Siemens Healthineers die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,38 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,38 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,08 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,44 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 31.07.2024 erwartet. Siemens Healthineers dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,20 EUR je Aktie belaufen.

