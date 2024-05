Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers gewinnt am Vormittag

Siemens Healthineers im Blick

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Siemens Healthineers konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 52,80 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 52,80 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Healthineers-Aktie sogar auf 53,00 EUR. Bei 53,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 18.723 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 58,14 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.03.2024). 10,11 Prozent Plus fehlen der Siemens Healthineers-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,39 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,04 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre 0,950 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers-Aktie wird bei 61,06 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Siemens Healthineers am 30.04.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 5,44 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,08 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Am 31.07.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Siemens Healthineers dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie in Höhe von 2,20 EUR im Jahr 2024 aus.

