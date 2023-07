Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Montagnachmittag fester

Siemens Healthineers im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Das Papier von Siemens Healthineers legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 49,93 EUR.

Das Papier von Siemens Healthineers konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 49,93 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 49,99 EUR. Bei 49,53 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 278.140 Stück gehandelt.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,08 EUR an. Mit einem Zuwachs von 16,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,32 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 23,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Healthineers-Aktie bei 60,76 EUR.

Am 10.05.2023 hat Siemens Healthineers die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Healthineers ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Healthineers 5.346,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.068,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Siemens Healthineers am 02.08.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 29.07.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,99 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

