Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers stabilisiert sich am Vormittag

Die Aktie von Siemens Healthineers hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 49,54 EUR zeigte sich die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Zum Vortag unverändert notierte die Siemens Healthineers-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 49,54 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 49,64 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens Healthineers-Aktie bisher bei 49,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 49,53 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 11.001 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 58,08 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 17,24 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.09.2022 bei 40,32 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Healthineers-Aktie 22,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 60,76 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Siemens Healthineers am 10.05.2023 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Healthineers ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.346,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.068,00 EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 02.08.2023 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 29.07.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,99 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

