Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Zuletzt fiel die Siemens Healthineers-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 47,85 EUR ab.

Der Siemens Healthineers-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:47 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 47,85 EUR. Das Tagestief markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 47,75 EUR. Mit einem Wert von 48,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 145.058 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Bei 58,08 EUR markierte der Titel am 25.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Healthineers-Aktie somit 17,61 Prozent niedriger. Am 24.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,32 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 15,74 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Healthineers-Aktie bei 58,46 EUR.

Am 02.08.2023 äußerte sich Siemens Healthineers zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.201,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Healthineers einen Umsatz von 5.186,00 EUR eingefahren.

Am 08.11.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Siemens Healthineers veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Siemens Healthineers rechnen Experten am 04.11.2024.

In der Siemens Healthineers-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,03 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

