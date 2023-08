Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Siemens Healthineers-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 47,94 EUR ab.

Die Siemens Healthineers-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 47,94 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 47,83 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 48,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 35.151 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 58,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 40,32 EUR fiel das Papier am 24.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 15,89 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Siemens Healthineers-Aktie im Durchschnitt mit 58,46 EUR.

Am 02.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,53 EUR gegenüber 0,43 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Healthineers 5.201,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.186,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 08.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 04.11.2024 dürfte Siemens Healthineers die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Siemens Healthineers-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,03 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

