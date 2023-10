Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers zieht am Nachmittag an

So bewegt sich Siemens Healthineers

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 47,92 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Siemens Healthineers-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 47,92 EUR. Bei 48,13 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 47,49 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 213.145 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,08 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (41,42 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 57,24 EUR an.

Am 02.08.2023 lud Siemens Healthineers zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,43 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.201,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Healthineers einen Umsatz von 5.186,00 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Siemens Healthineers am 08.11.2023 präsentieren. Am 04.11.2024 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie in Höhe von 2,02 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

