Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers reagiert am Dienstagvormittag positiv

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Siemens Healthineers konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 47,66 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 47,66 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 47,71 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 47,49 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 10.021 Siemens Healthineers-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,86 Prozent. Bei 41,42 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie 13,09 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 57,24 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie aus.

Am 02.08.2023 äußerte sich Siemens Healthineers zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,53 EUR gegenüber 0,43 EUR im Vorjahresquartal. Siemens Healthineers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.201,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.186,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Siemens Healthineers dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 04.11.2024 werfen.

Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,02 EUR je Aktie.

