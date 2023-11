Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Freitagnachmittag verlustreich

Siemens Healthineers im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 47,69 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 47,69 EUR. In der Spitze fiel die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 47,45 EUR. Bei 47,87 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 334.121 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 58,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,79 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 44,39 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.09.2023). Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 7,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Siemens Healthineers-Aktie im Durchschnitt mit 56,80 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Healthineers am 08.11.2023 vor. Siemens Healthineers hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,58 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,65 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.056,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Siemens Healthineers dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 01.02.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 30.01.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie in Höhe von 2,34 EUR im Jahr 2024 aus.

