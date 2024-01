Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Donnerstagmittag im Aufwind

So entwickelt sich Siemens Healthineers

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 52,70 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:44 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 52,70 EUR. Im Tageshoch stieg die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 53,12 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 52,92 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 61.268 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 58,08 EUR. 10,21 Prozent Plus fehlen der Siemens Healthineers-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,39 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie 15,77 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 59,14 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Am 08.11.2023 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,65 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 6.056,00 EUR gegenüber 6.000,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 30.01.2025.

In der Siemens Healthineers-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,22 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Siemens Healthineers-Analyse: UBS AG stuft Siemens Healthineers-Aktie mit Buy ein

Siemens Healthineers-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung

Schwacher Handel: LUS-DAX präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels schwächer