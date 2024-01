Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 52,56 EUR abwärts.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 52,56 EUR. Bei 52,36 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 52,92 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 124.934 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,08 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens Healthineers-Aktie liegt somit 9,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,39 EUR. Dieser Wert wurde am 14.09.2023 erreicht. Abschläge von 15,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Siemens Healthineers-Aktie im Durchschnitt mit 59,14 EUR.

Siemens Healthineers gewährte am 08.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,65 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Siemens Healthineers mit einem Umsatz von insgesamt 6.056,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.000,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,93 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Siemens Healthineers am 01.02.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 30.01.2025 werfen.

In der Siemens Healthineers-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,22 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

