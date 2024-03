Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag mit Kurseinbußen

Kursverlauf

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 57,12 EUR abwärts.

Das Papier von Siemens Healthineers befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 57,12 EUR ab. In der Spitze fiel die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 56,94 EUR. Bei 57,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 119.325 Stück gehandelt.

Am 08.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,14 EUR. Gewinne von 1,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 44,39 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.09.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 22,29 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,06 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 60,29 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,49 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,47 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.176,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Healthineers einen Umsatz von 5.077,00 EUR eingefahren.

Am 07.05.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Siemens Healthineers-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 01.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,23 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

