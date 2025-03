Siemens Healthineers Aktie News: Anleger greifen bei Siemens Healthineers am Dienstagmittag zu

Kurs der Siemens Healthineers

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Siemens Healthineers. Das Papier von Siemens Healthineers legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 52,08 EUR.

Das Papier von Siemens Healthineers legte um 11:46 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 52,08 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 52,80 EUR. Bei 52,34 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 190.511 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 58,48 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.02.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie. Am 31.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 47,31 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,950 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,15 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 61,61 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Healthineers am 06.11.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,55 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,39 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,33 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,18 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der Siemens Healthineers-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 12.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,48 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

