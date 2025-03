Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag stärker

Kurs der Siemens Healthineers

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 52,18 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 52,18 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie legte bis auf 52,52 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 52,34 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 34.247 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 58,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 31.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 47,31 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 9,33 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Siemens Healthineers-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,14 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 61,61 EUR.

Am 06.11.2024 äußerte sich Siemens Healthineers zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 6,33 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 22,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Siemens Healthineers dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 07.05.2025 präsentieren. Siemens Healthineers dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.05.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers im Jahr 2025 2,48 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

