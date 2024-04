Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Donnerstagmittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der Siemens Healthineers

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Zuletzt ging es für die Siemens Healthineers-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 54,16 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 54,16 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 53,94 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 54,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 88.952 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,14 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,35 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.09.2023 bei 44,39 EUR. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 22,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Healthineers 0,950 EUR aus. Analysten bewerten die Siemens Healthineers-Aktie im Durchschnitt mit 60,29 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Siemens Healthineers am 01.02.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.176,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Healthineers einen Umsatz von 5.077,00 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Siemens Healthineers am 07.05.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Siemens Healthineers möglicherweise am 01.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,22 EUR je Siemens Healthineers-Aktie belaufen.

