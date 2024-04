Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers verliert am Vormittag

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 54,56 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 54,56 EUR. Im Tief verlor die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 54,38 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 54,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 11.955 Siemens Healthineers-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,14 EUR erreichte der Titel am 08.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 6,56 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.09.2023 bei 44,39 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Siemens Healthineers-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,05 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 60,29 EUR.

Am 01.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Siemens Healthineers hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,47 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 5.176,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.077,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.05.2024 terminiert. Siemens Healthineers dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 01.05.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers im Jahr 2024 2,22 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

