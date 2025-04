Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers büßt am Freitagmittag ein

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 43,23 EUR ab.

Um 11:49 Uhr fiel die Siemens Healthineers-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 43,23 EUR ab. Die Siemens Healthineers-Aktie gab in der Spitze bis auf 42,88 EUR nach. Mit einem Wert von 44,29 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 377.485 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Bei 58,48 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 41,21 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Siemens Healthineers-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,950 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,15 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 62,24 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Healthineers am 06.02.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,48 Mrd. EUR – ein Plus von 5,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Healthineers 5,18 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 07.05.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Siemens Healthineers veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Siemens Healthineers rechnen Experten am 12.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,48 EUR je Aktie in den Siemens Healthineers-Büchern.

