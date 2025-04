Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers zeigt sich am Freitagvormittag freundlich

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 44,30 EUR zu.

Um 09:07 Uhr wies die Siemens Healthineers-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 44,30 EUR nach oben. In der Spitze legte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 44,56 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,29 EUR. Bisher wurden via XETRA 37.026 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 58,48 EUR markierte der Titel am 13.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,01 Prozent hinzugewinnen. Bei 41,21 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 7,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Siemens Healthineers-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,950 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,15 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 62,24 EUR.

Siemens Healthineers gewährte am 06.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,42 EUR gegenüber 0,39 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Siemens Healthineers im vergangenen Quartal 5,48 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Healthineers 5,18 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q2 2025 wird am 07.05.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 12.05.2026.

In der Siemens Healthineers-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,48 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

