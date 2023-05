Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers steigt am Nachmittag

Um 15:52 Uhr ging es für das Siemens Healthineers-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 53,60 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens Healthineers-Aktie bisher bei 54,04 EUR. Bei 53,44 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Siemens Healthineers-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 774.158 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 58,08 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 8,36 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,32 EUR. Dieser Wert wurde am 24.09.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 24,78 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 60,40 EUR aus.

Am 10.05.2023 äußerte sich Siemens Healthineers zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,09 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.346,00 EUR – ein Plus von 5,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Healthineers 5.068,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 02.08.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Siemens Healthineers veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 29.07.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,05 EUR je Aktie belaufen.

