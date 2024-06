Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers präsentiert sich am Dienstagvormittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens Healthineers zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 55,08 EUR.

Um 09:05 Uhr ging es für das Siemens Healthineers-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 55,08 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 55,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 54,88 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.334 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,14 EUR erreichte der Titel am 08.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Healthineers-Aktie. Am 15.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,39 EUR. Abschläge von 19,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,02 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 61,06 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie aus.

Siemens Healthineers ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Healthineers 0,09 EUR je Aktie eingenommen. Siemens Healthineers hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,44 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Siemens Healthineers möglicherweise am 30.07.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Siemens Healthineers-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,19 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Freitagshandels mit Abgaben

DAX 40-Papier Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätte eine Investition in Siemens Healthineers von vor einem Jahr abgeworfen