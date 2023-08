Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Freitagvormittag behauptet

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Bei der Siemens Healthineers-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 47,87 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 47,87 EUR an der Tafel. Im Tageshoch stieg die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 47,94 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 47,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 47,85 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 29.350 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,08 EUR erreichte der Titel am 25.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 21,33 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.09.2022 (40,32 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,77 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Healthineers-Aktie bei 58,46 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens Healthineers am 02.08.2023. Das EPS wurde auf 0,53 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,43 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Siemens Healthineers mit einem Umsatz von insgesamt 5.201,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.186,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,29 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 04.11.2024 dürfte Siemens Healthineers die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Siemens Healthineers-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,03 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

