Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Nachmittag südwärts

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 47,91 EUR.

Das Papier von Siemens Healthineers gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 47,91 EUR abwärts. Die Siemens Healthineers-Aktie gab in der Spitze bis auf 47,79 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 48,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 258.327 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,08 EUR an. Gewinne von 21,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 41,42 EUR. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 15,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Healthineers-Aktie bei 57,32 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Healthineers am 02.08.2023. Das EPS lag bei 0,53 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Healthineers einen Gewinn von 0,43 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.201,00 EUR im Vergleich zu 5.186,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Siemens Healthineers am 08.11.2023 präsentieren. Am 04.11.2024 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,02 EUR je Aktie belaufen.

