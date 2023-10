Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers büßt am Vormittag ein

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 48,04 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,6 Prozent auf 48,04 EUR ab. In der Spitze fiel die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 47,91 EUR. Bei 48,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 13.305 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Bei 58,08 EUR erreichte der Titel am 25.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 20,90 Prozent zulegen. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,42 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 57,24 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Healthineers am 02.08.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,53 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,43 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.201,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Healthineers einen Umsatz von 5.186,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2023 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 04.11.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Healthineers ein EPS in Höhe von 2,02 EUR in den Büchern stehen haben wird.

