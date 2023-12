Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag mit Kursabschlägen

Siemens Healthineers im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 52,34 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 52,34 EUR. In der Spitze fiel die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 52,28 EUR. Mit einem Wert von 52,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 92.732 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 58,08 EUR erreichte der Titel am 25.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 10,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.09.2023 bei 44,39 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Healthineers-Aktie bei 57,86 EUR.

Am 08.11.2023 lud Siemens Healthineers zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es stand ein EPS von 0,58 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Healthineers noch ein Gewinn pro Aktie von 0,65 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 6.056,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 6.000,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Siemens Healthineers am 01.02.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.01.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Healthineers im Jahr 2024 2,22 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

