Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Montagvormittag mit Abschlägen

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 52,62 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 52,62 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie sank bis auf 52,56 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 52,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 11.873 Siemens Healthineers-Aktien.

Bei 58,08 EUR erreichte der Titel am 25.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens Healthineers-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,39 EUR. Dieser Wert wurde am 14.09.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 57,86 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Healthineers am 08.11.2023. Das EPS wurde auf 0,58 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.056,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens Healthineers einen Umsatz von 6.000,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Siemens Healthineers rechnen Experten am 30.01.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens Healthineers-Gewinn in Höhe von 2,22 EUR je Aktie aus.

