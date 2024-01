Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Freitagmittag mit Kursplus

Aktie im Blick

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Siemens Healthineers konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 53,10 EUR.

Die Siemens Healthineers-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,5 Prozent auf 53,10 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 53,26 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 52,56 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 79.110 Stück.

Am 25.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,08 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,38 Prozent hinzugewinnen. Bei 44,39 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 59,14 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.

Am 08.11.2023 hat Siemens Healthineers in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,65 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 6.056,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.000,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 01.02.2024 erwartet. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.01.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,22 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

