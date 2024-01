Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

Siemens Healthineers im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Healthineers nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,1 Prozent auf 53,42 EUR.

Um 15:51 Uhr stieg die Siemens Healthineers-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 53,42 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siemens Healthineers-Aktie sogar auf 53,44 EUR. Mit einem Wert von 52,56 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 176.896 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,08 EUR) erklomm das Papier am 25.04.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,72 Prozent hinzugewinnen. Am 14.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,39 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 16,90 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 59,14 EUR für die Siemens Healthineers-Aktie.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Healthineers am 08.11.2023. In Sachen EPS wurden 0,58 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens Healthineers 0,65 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Siemens Healthineers mit einem Umsatz von insgesamt 6.056,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.000,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,93 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Siemens Healthineers am 01.02.2024 präsentieren. Am 30.01.2025 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Healthineers im Jahr 2024 2,22 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Siemens Healthineers-Analyse: UBS AG stuft Siemens Healthineers-Aktie mit Buy ein

Siemens Healthineers-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung

Schwacher Handel: LUS-DAX präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels schwächer