Siemens Healthineers Aktie News: Anleger schicken Siemens Healthineers am Vormittag ins Plus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Healthineers-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 52,78 EUR zu. Die Siemens Healthineers-Aktie zog in der Spitze bis auf 52,78 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 52,56 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens Healthineers-Aktien beläuft sich auf 7.260 Stück.

Am 25.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,08 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,04 Prozent hinzugewinnen. Am 14.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,39 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie ist somit 15,90 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 59,14 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.

Am 08.11.2023 hat Siemens Healthineers die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,58 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,93 Prozent auf 6.056,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 01.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 30.01.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,22 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Siemens Healthineers-Analyse: UBS AG stuft Siemens Healthineers-Aktie mit Buy ein

Siemens Healthineers-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung

Schwacher Handel: LUS-DAX präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels schwächer