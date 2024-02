Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers zeigt sich am Mittag gestärkt

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 54,26 EUR.

Um 11:43 Uhr sprang die Siemens Healthineers-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 54,26 EUR zu. In der Spitze gewann die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 54,48 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 54,28 EUR. Bisher wurden via XETRA 77.524 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 26.04.2023 auf bis zu 58,08 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,39 EUR am 15.09.2023. Abschläge von 18,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Healthineers-Aktie bei 59,99 EUR.

Am 01.02.2024 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,49 EUR, nach 0,47 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.176,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 5.077,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Siemens Healthineers am 07.05.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 01.05.2025 dürfte Siemens Healthineers die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,22 EUR fest.

