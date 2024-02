Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers fällt am Nachmittag

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 54,10 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 54,10 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 54,02 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 54,28 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 140.158 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 26.04.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 58,08 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 7,36 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.09.2023 bei 44,39 EUR. Mit einem Kursverlust von 17,95 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,950 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 EUR je Siemens Healthineers-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Healthineers-Aktie bei 59,99 EUR.

Am 01.02.2024 lud Siemens Healthineers zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das EPS lag bei 0,49 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens Healthineers einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,95 Prozent auf 5.176,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.077,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Siemens Healthineers am 07.05.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Siemens Healthineers-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 01.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,22 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX zum Handelsstart steigen

Börse Frankfurt in Rot: Das macht der LUS-DAX am Mittwochnachmittag

Minuszeichen in Frankfurt: DAX verbucht nachmittags Abschläge