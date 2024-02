Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers tendiert am Vormittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Die Siemens Healthineers-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 54,26 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Siemens Healthineers-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 54,26 EUR nach oben. Die Siemens Healthineers-Aktie zog in der Spitze bis auf 54,48 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 54,28 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 12.212 Siemens Healthineers-Aktien.

Bei 58,08 EUR erreichte der Titel am 26.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,39 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Siemens Healthineers-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,05 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens Healthineers 0,950 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 59,99 EUR.

Am 01.02.2024 hat Siemens Healthineers in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,49 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 5.176,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 5.077,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 07.05.2024 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Siemens Healthineers-Anleger Experten zufolge am 01.05.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Healthineers ein EPS in Höhe von 2,22 EUR in den Büchern stehen haben wird.

