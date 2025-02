Siemens Healthineers Aktie News: Anleger schicken Siemens Healthineers am Mittwochnachmittag auf rotes Terrain

Kurs der Siemens Healthineers

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Siemens Healthineers-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 56,68 EUR ab.

Die Siemens Healthineers-Aktie musste um 15:53 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 56,68 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siemens Healthineers-Aktie ging bis auf 56,42 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 57,74 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 354.959 Siemens Healthineers-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 58,44 EUR erreichte der Titel am 06.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,11 Prozent hinzugewinnen. Bei 47,31 EUR fiel das Papier am 31.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Verlust von 16,53 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,14 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens Healthineers 0,950 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 61,36 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Healthineers 6,33 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,18 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 07.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Siemens Healthineers rechnen Experten am 12.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,48 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

