Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Das Papier von Siemens Healthineers befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 57,82 EUR ab.

Die Siemens Healthineers-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 57,82 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Siemens Healthineers-Aktie bei 57,66 EUR. Bei 57,74 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 22.287 Siemens Healthineers-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,44 EUR) erklomm das Papier am 06.02.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,07 Prozent. Am 31.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,31 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie 18,18 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,14 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre 0,950 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 61,36 EUR.

Siemens Healthineers ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens Healthineers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,33 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,48 EUR je Siemens Healthineers-Aktie belaufen.

