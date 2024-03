Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Mittag tiefer

So entwickelt sich Siemens Healthineers

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 56,96 EUR nach.

Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 56,96 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 56,94 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 57,32 EUR. Bisher wurden heute 54.805 Siemens Healthineers-Aktien gehandelt.

Bei 58,14 EUR erreichte der Titel am 08.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,07 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.09.2023 bei 44,39 EUR. Mit einem Kursverlust von 22,07 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Siemens Healthineers-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,06 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 60,29 EUR je Siemens Healthineers-Aktie an.

Am 01.02.2024 legte Siemens Healthineers die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,49 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Healthineers noch ein Gewinn pro Aktie von 0,47 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.176,00 EUR umgesetzt, gegenüber 5.077,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Siemens Healthineers wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 vorlegen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Siemens Healthineers möglicherweise am 01.05.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,23 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

Redaktion finanzen.net

