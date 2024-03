Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Nachmittag in Grün

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Siemens Healthineers legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 57,24 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Siemens Healthineers-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 57,24 EUR. Bei 57,40 EUR markierte die Siemens Healthineers-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 57,32 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 183.073 Siemens Healthineers-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.03.2024 bei 58,14 EUR. 1,57 Prozent Plus fehlen der Siemens Healthineers-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,39 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Siemens Healthineers-Aktie damit 28,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Siemens Healthineers-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,06 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 60,29 EUR je Siemens Healthineers-Aktie aus.

Siemens Healthineers gewährte am 01.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,47 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens Healthineers 5.176,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.077,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2024 veröffentlicht. Am 01.05.2025 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens Healthineers einen Gewinn von 2,23 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX sackt zum Handelsende ab

TecDAX aktuell: TecDAX am Nachmittag im Minus

Verluste in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX mittags