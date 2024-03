Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Dienstagvormittag freundlich

So entwickelt sich Siemens Healthineers

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Siemens Healthineers konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 57,28 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Siemens Healthineers-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 57,28 EUR. In der Spitze gewann die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 57,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 57,32 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 6.501 Aktien.

Am 08.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,14 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,50 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 15.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,39 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,50 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,06 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 60,29 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Healthineers am 01.02.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.176,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 5.077,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Siemens Healthineers wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 01.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens Healthineers im Jahr 2024 2,23 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

