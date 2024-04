Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag in Grün

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Siemens Healthineers zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens Healthineers zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 54,48 EUR.



Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 54,48 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 54,52 EUR. Bei 54,24 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 12.813 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 08.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,14 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens Healthineers-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,39 EUR am 15.09.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 18,52 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR an Siemens Healthineers-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,05 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 60,29 EUR.

Siemens Healthineers veröffentlichte am 01.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,49 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,47 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,95 Prozent auf 5.176,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.077,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 07.05.2024 dürfte Siemens Healthineers Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 01.05.2025 dürfte Siemens Healthineers die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,22 EUR fest.



