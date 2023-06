Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Vormittag mit Kursplus

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 52,80 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens Healthineers-Aktie bei 52,86 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 52,78 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 13.795 Siemens Healthineers-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 58,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,00 Prozent könnte die Siemens Healthineers-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 24.09.2022 Kursverluste bis auf 40,32 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 23,64 Prozent würde die Siemens Healthineers-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Healthineers-Aktie bei 60,90 EUR.

Am 10.05.2023 lud Siemens Healthineers zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Mit einem EPS von 0,09 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Siemens Healthineers mit 0,55 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,49 Prozent auf 5.346,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.068,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Siemens Healthineers-Bilanz für Q3 2023 wird am 02.08.2023 erwartet. Am 29.07.2024 wird Siemens Healthineers schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens Healthineers-Aktie in Höhe von 2,01 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Siemens AG