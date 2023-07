Siemens Healthineers Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Siemens Healthineers

Siemens Healthineers im Fokus

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens Healthineers-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 49,84 EUR ab.

Der Siemens Healthineers-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:45 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 49,84 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 49,36 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 49,99 EUR. Bisher wurden via XETRA 148.949 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 58,08 EUR. 16,53 Prozent Plus fehlen der Siemens Healthineers-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,32 EUR. Dieser Wert wurde am 24.09.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens Healthineers-Aktie 23,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens Healthineers-Aktie bei 60,04 EUR.

Am 10.05.2023 hat Siemens Healthineers in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 5.346,00 EUR gegenüber 5.068,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Siemens Healthineers am 02.08.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 29.07.2024 erwartet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Siemens Healthineers-Gewinn in Höhe von 1,99 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Healthineers-Aktie

